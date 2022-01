Spotify sacrifica el catálogo musical del compositor Neil Young por un antivacunas

Cargando...

Estados Unidos

Las canciones del legendario rockero estadounidense Neil Young -conocido por exitos como "Only Love Can Break Your Heart" y "Heart of Gold" - están siendo eliminadas de Spotify después de que este le pidiera a la plataforma de música que eligiera entre él y el presentador Joe Rogan, que tiene un polémico podcast en el que cuestiona las cuarentenas y las vacunas anticovid.

El podcast de Rogan en Spotify, denominado "The Joe Rogan Experience", es uno de los más populares en Estados Unidos, con aproximadamente 11 millones de escuchas por episodio. En el programa, habla sobre una gran cantidad de temas polémicos, desde la llamada "cancel culture" (cultura de la cancelación), hasta las cuestiones raciales o de salud. En lo que concierne al coronavirus y a la pandemia, Rogan ha usado su plataforma para promover tratamientos sin respaldo científico, como la ivermectina, o para entrevistar personajes que dudan sobre la seguridad de las vacunas sin presentar argumentos científicos sólidos, reporta la BBC.

El podcaster, de ideología abiertamente libertaria, siempre ha sido escéptico con todos los temas vinculados al Covid, y especialmente crítico con los recortes de libertades que ve en cuestiones como el pasaporte Covid. Llegó a ser criticado por la Casa Blanca por sus puntos de vista sobre la vacunas y fue responsable indirecto de un pico de hospitalizaciones entre sus oyentes cuando afirmó que se estaba tratando de su propio contagio del virus en septiembre de 2021 con ivermectina.

Ha sido tal el rechazo a los contenidos de Rogan, que el mes pasado, un grupo de 270 médicos, científicos y educadores firmaron una carta pidiéndole a Spotify que deje de esparcir desinformación a través del podcast.

Es por eso que el lunes, Young denunció en una carta que Spotify estaba "esparciendo información falsa sobre las vacunas, potencialmente causándoles la muerte a todos los que creen en esa desinformación". El músico argumentó que, con "un estimado de 11 millones de oyentes por episodio", el programa de Rogan era "el podcast más grande del mundo y uno con una tremenda influencia", por lo cual Spotify tenía "la responsabilidad de mitigar el esparcimiento de desinformación en su plataforma".

"Pueden tener o a Rogan o a Young. No a ambos", aseguró el músico en la misiva.

En otra declaración publicada en su sitio web el miércoles, llamó al gigante de la transmisión de música online "el hogar de la desinformación de Covid que amenaza la vida", y agregó: "Las mentiras se venden por dinero".

Tras las demandas de Young, Spotify anunció que empezó a retirar el catálogo de música del cantante de sus plataformas.

Joe Rogan

La respuesta de Spotify

La compañía dijo en un comunicado: "Queremos que toda la música del mundo y contenido de audio esté disponible para los usuarios de Spotify. Con esto llega mucha responsabilidad en balancear la seguridad para los usuarios y la libertad para los creadores (de contenido)."

La plataforma añadió que había retirado al menos 20.000 episodios de podcasts relacionados con el Covid desde el inicio de la pandemia, y aseguró: "Lamentamos la decisión de Neil de retirar su música de Spotify, pero esperamos darle la bienvenida nuevamente pronto".

Por su parte, Neil Young dio las gracias a su sello discográfico, Reprise Records, propiedad de Warner Brothers, por apoyar su decisión de salir de Spotify, diciendo que alrededor del 60% de toda su música transmitida proviene de los oyentes de esa plataforma. "Gracias Warner Brothers por apoyarme y recibir el golpe: perder el 60% de mis ingresos mundiales de transmisión en nombre de la verdad", escribió en línea. Este miércoles, SiriusXM, una plataforma que compite contra Spotify, anunció que había creado un canal exclusivo para Young, en el cual tendría "música e historias exclusivas" del rockero.

En 2020, Spotify anunció un acuerdo valorado en más de US$100 millones para tener los derechos exclusivos del podcast de Rogan. Esto ha hecho que el presentador se haya consolidado como uno de los líderes de opinión más influyentes en EE.UU., acumulando un gran número de seguidores en redes: 14 millones en Instagram, 8 millones en Twitter y 6.5 millones en Facebook.