Argentina

La esperanza es fundamental para algunos casos. Tal es la historia de un hombre de 45 años que superó el covid-19 después de estar dos meses en coma, seis meses internado y perder aproximadamente 51 kilos.

Este caso que resonó fuerte en Argentina. Se trata de Raúl Almirón, un sobreviviente de la dura batalla contra el covid-19. En un inicio, no tenía miedo al coronavirus, incluso no creía que éste lo fuera a afectar, pues se considera un hombre saludable. Ahora tiene miedo de volver a contagiarse y cuenta su caso para que las personas se sigan cuidando.

Fue el 1º de agosto del 2020 cuando Raúl entró en la terapia intensiva del Hospital El Cruce. En ese momento no sabía que se quedaría por mucho tiempo en el nosocomio.

Explicó que luchó contra el covid-19 gracias a que pensó en sus hijos, motivación fundamental para seguir adelante.

Contó que a lo largo de cinco meses y medio estuvo hospitalizado. Al menos 51 kilos bajó y aún tiene con dificultades respiratorias.

El sobreviviente explicó que su malestar comenzó a mediados de julio con un ligero dolor del cuerpo, aunque también apareció la pérdida del gusto. Con el paso de los días también se añadieron otros malestares como: fuertes dolores de cabeza y falta de aire. Ante este panorama, el hombre desconoció la forma y el lugar en el que contrajo el virus.

“Ni idea de dónde me pude haber contagiado. Yo hago changas y trabajo solo. Cortó el pasto, hago jardinería, algo de albañilería y soy soldador. Para trasladarme sí me tomaba el colectivo, por supuesto siempre con precaución, alcohol y barbijo. Cuando llegaba a casa me sacaba la ropa y la ponía a lavar. No sé cuándo ni cómo me contagie”, señala Raúl.

Casi dos meses la pasó sin conocimiento en el hospital. Cuando regresó en sí le costó mucho recodar lo que había pasado. Además de que según su testimonio también fue duro estar tanto tiempo internado.

Finalmente, después de pasar por terapia intermedia, cuando volvió a su casa. Según contó, desde aquella vez no deja que nadie entre a su casa y casi no sale:

“Yo tengo mucho miedo de volver a contagiarme. No salimos, mis hijos estudian virtual. Yo no creía que me podía pasar a mí porque yo soy un hombre sano, que hizo deporte toda la vida. Sí tenía sobrepeso, pero no tomo, no fumo ni me drogo. Creía que no me iba a pasar y me pasó. A cualquiera puede sucederle. Yo ahora cada vez que hablo con mi gente por celular les digo que se cuiden, que no es broma. Trato de concientizar para que tomen los recaudos y no la pasen mal como yo”, indicó.​