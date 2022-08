¿Te Felicito de Shakira a ritmo de caporal?

Cargando...

Argentina

En las últimas horas se viralizó un video de una bailarina que inició un caporal con la canción 'Te Felicito' de Shakira acompañado de su coreografía que la caracteriza, sin embargo la inusual presentación levantó comentarios a favor y en contra.

En el video se ve que ingresa alzada en los brazos de un hombre hasta el escenario, como si se tratara de una 'muñeca', la baja le da 'cuerda' y al escuchar la famosa pieza musical baila tal cual como hace la colombiana, solo que la bailarina viste el traje de caporal y lleva el cabello trenzado.

La presentación se llevó a cabo en una fiesta privada en Buenos Aires por unos residentes bolivianos, los asistentes al evento tomaron sus celulares y se encargaron de viralizar el momento.

En redes sociales estallaron los comentarios positivos y otros que condenaban la mezcla del baile moderno y el caporal. Sin embargo, el papá de la joven puso un freno a las criticas aclarando que vive en Buenos Aires, Argentina, hace 35 años y que siente mucho orgullo por la cultura boliviana, que es la suya.

"La intención no es distorsionar esta bella danza, que es el caporal. Solo es una intro. Y el baile es categoría proyección. No es tradicional donde son dos cosas distintas. Bailo caporal hace 30 años y la bailarina es mi hija, caporalita desde la cuna. Ahí no está el vídeo completo. Y fui participante del primer concurso del caporal hecho en Bolivia, donde tuve el privilegios de estar en uno de los congresos y seminarios junto a muchos representantes de distintas fraternidades y el señor Carlos Pacheco Estrada, creador del caporal junto a varias instituciones a nivel mundial", dijo Omar Jiménez.

