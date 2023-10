“Trinidad huele mal, te da dengue, bolean y es horrible”, dijo una joven en TikTok

Cargando...

Trinidad, Bolivia

Una joven causó gran polémica en el departamento de Beni, específicamente en su capital Trinidad. Luego que realizara duras críticas en su cuenta de TikTok donde es conocida como @ysc_la_menona, con el título "Cosas que nadie te dice de vivir en Trinidad - Beni".

“La número uno es que cuando tu llegas, sí o sí te va dar salmonelosis y dengue, garantizado. Otra cosa es que huele horrible, pero yo ya vivo cinco años acá y estoy acostumbrada al olor que emana la cuneta y el arroyo San Juan. Y las personas que recién llegan acá te dicen ¿no hueles eso? Y yo soy, se que apesta ese cuchitril, pero ya estoy acostumbrada (....) Otra cosa es que te tienes que comprar el agua, no es gratis. Las personas son super groseras, los collas son flojos. Los cambas bolean, es horrible”, fueron algunas de las observaciones realizadas por la usuaria de la plataforma china.

Pero esto bastó para generará un rechazo entre los trinitarios, que reaccionaron con mucho 'hate' al ver su video. Pero otras personas le dieron su apoyo, aseguraron que habló de problemáticas reales y que las autoridades dejan pasar de lado.

"Nadie usa su ciclovía porque tumbaron todos los árboles, que te protegían de los autos, motos y del sol (...) En fin esta ciudad es un desorden, un desastre (...) Y que se le va hacer cada ciudad tiene su encanto, lo bueno y malo (...) No vengan a vivir a Trinidad", concluye.

Luego de que se conociera su clip, pasaron unas horas e hizo otro video donde se disculpó por sus declaraciones. Pero estas disculpas no convencieron a los enfurecidos trinitarios, y la joven fue víctima de una agresión en el lugar donde realizaba su pasantía.

"La verdad es que fui agredida física y psicológicamente por funcionarios de la Alcaldía, por el video que yo subí a mis redes sociales. A pesar de que pedí disculpas estas personas me esperaron en el lugar donde yo realizo mi pasantía (...) Cuando llegué a las oficinas de catastro, donde realizo mis pasantías, la encargada de Recursos Humanos donde firmó un libro estaba con otras dos mujeres y dijo es ella. De repente empezaron a golpearme, me dieron reveses (...) Me dolió, no sólo los golpes, sino como me humillaron", relató.

Y de esta forma reaccionaron varias usuarios en redes sociales, luego de lo ocurrido.

El alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara, se refirió al caso y las agresiones que vivió. "Lo que ella vivió, fue producto de lo que virtió en las redes sociales (...) Esperamos recibir el informe, para ver si corresponde instaurar el sumario informativo y asumir las medidas correspondientes. La noticia la ví como una 'chambonada' de alguien sin experiencia", indicó la autoridad edil a un medio local.

El burgomaestre aseguró que se investigaría el caso, garantizó que la joven podrá terminar su pasantía. Las polémicas declaraciones se realizaron hace cuatro días, y la joven que dividió a una ciudad con sus declaraciones hace pocas horas publicó un trend titulado: "Yo después de volverme viral".