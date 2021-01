Tropiezan con un cadáver en descomposición dentro de una casa 'embrujada'

EEUU

Un grupo de adolescentes sufrió la conmoción de sus vidas cuando tropezaron con un cadáver en descomposición escondido en el congelador de una casa 'embrujada' en Carolina del Sur, EEUU.

Suena como un escena de una película de terror, pero este escenario se convirtió en una triste realidad para los ocho adolescentes que tropezaron con el cuerpo no identificado en el condado de Orangeburg el domingo por la tarde (3 de enero).

Alrededor de las 5.40 pm, los jóvenes hicieron el espantoso descubrimiento después de ingresar a la casa abandonada.

Decidieron entrar porque habían oído que estaba encantada, pero pronto descubrieron que había cosas mucho más aterradoras que los fantasmas escondidos dentro.

Obviamente, alertaron a las autoridades, que realizarán una autopsia al cadáver a finales de esta semana en un intento por discernir la identidad de la persona, así como la causa de la muerte.

El niño que abrió el congelador dijo que podía oler carne podrida y vio lo que parecía ser un cuerpo vestido con jeans y calcetines. Rápidamente cerraron el congelador y alertaron a la policía.

Una de las adolescentes, Madison Childers, dijo: "Fue muy aterrador. "No se podía decir que era una persona, porque creo que había estado allí durante meses. Había gusanos por todas partes".

Todos los testigos informaron de un olor espantoso, así como del estado de descomposición del cadáver, que parece haber estado allí durante algún tiempo.

Riley Robinson dijo : "No sabía qué hacer, me quedé sin palabras". "Escuché que una vez que hueles a un humano, no puedes olvidarlo nunca. Y todavía puedo olerlo en este momento".