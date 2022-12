[FOTOS] ¡Tuvo que cancelar la boda! Tras sufrir accidente que “derritió su rostro”

Cargando...

Carolina del Norte, Estados Unidos

Una novia tuvo que cancelar su boda debido a que su rostro, pecho, brazos y piernas sufrieron quemaduras de primer y segundo grado a tan solo seis días de la ceremonia por un incendio provocado por algo que olvidó sobre la estufa. Esto ocurrió tan solo seis días antes de tener que dar el 'sí quiero', por lo que no le quedó otra que cancelar la celebración.

Esta es la historia de Brenley Davis una mujer de 22 años, de Carolina del Norte, Estados Unidos que, justo en el instante en el que sucedieron los hechos se acababa de sentar junto a su futuro esposo a cenar. En un momento se dio cuenta de que la habitación se estaba llenando de humo, de manera no dudó en levantarse de su asiento y justo se dio cuenta de que había dejado la estufa encendida durante una hora, motivo que provocó que una sartén con aceite se sobrecalentara y ardiera en llama.

Brenley Davis tuvo que cancelar su boda seis días antes después que las llamas la envolvieran, afectando gran parte de su cuerpo. (Fuente externa)

“Estaba haciendo papas fritas. Pensé que había apagado el aceite, pero había estado en la estufa durante una hora a fuego medio o alto”, dijo Davis citada por el New York Post.

La mujer, tratando de solucionar este terrible suceso, agarró la sartén en llamas con sus propias manos antes de salir corriendo para tratar de tirarla. Cuando los bomberos finalmente llegaron, Davis había sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, los brazos, las costillas, el pecho, las piernas y los pies. “Sentí que toda mi cara se había derretido. Estaba tan asustada”, expresó.

Novia derretida, sufre un terrible accidente días antes de su boda en Carolina. Foto: dagbladet.no

A menos de una semana de su boda, la joven no podía realizar acciones básicas como alimentarse, caminar o usar el baño, mucho menos prepararse para ir hacia el altar, por lo que el evento fue pospuesto, mientras ella se sometía a una serie de procedimientos dolorosos, incluido el drenaje de cada una de sus ampollas antes de someterse a una cirugía de injerto de piel y una fisioterapia para mover los brazos y estirar la piel.

La joven señaló al medio que lo peor vino después, con las costras, la picazón y los efectos en su salud mental: “Mi piel estaba muy roja y todavía tenía ampollas, pero la peor parte en general fue mi salud mental”. “Esto me ha cambiado. Me ha hecho más fuerte. Tenía PTSD (Trastorno de estrés postraumático) y soñaba que me prendían fuego y que la casa volvía a arder”.

Una sartén de aceite olvidada por una hora sobre la estufa encendida fue la causa del incendio que casi le cuesta la vida a Davis. (Fuente externa)

Davis y su novio lograron casarse en noviembre de 2020, las fotos muestran los bultos de los injertos de piel en su cuerpo, pero cree que está aquí por una razón y ahora usa su experiencia para concienciar a las personas que preparan los platos durante las fiestas y los exhorta a estar pendiente de lo que tienen sobre la estufa.

“Para las personas que cocinan en Navidad, es muy fácil olvidarse de las cosas que se encienden en la estufa”, me pasó a mí. Estaba tratando de hornear un pastel, cocinar y hacer las papas fritas, todo a la vez. Me olvidé por completo de la grasa”.