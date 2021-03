Un camión con de Evergreen bloqueó una carretera y recrea el atasco del Canal de Suez

Cargando...

China

Sin embargo, al Ever Given le ha salido un imitador. Un camión, cargado con un contenedor de la compañía Evergreen, quedó atravesado en medio de una carretera cerca de Nanjing, en China, después de un accidente de tráfico e impidiendo, al igual que el buque, el paso del resto de vehículos.

Las imágenes de la congestión, captadas por una cámara de vigilancia, fueron compartidas por muchos usuarios a través de las redes sociales y se hicieron virales enseguida.

En Twitter, los usuarios no han podido evitar hacer algunas bromas al respecto. "Lección: si ves 'Evergreen' frente a ti, tardarás un tiempo", comentó un internauta. "Mismo ángulo y todo", publicó otra persona. Otro usuario optó por publicar un gif con la palabra "Déjà vu".

La similitud de ambos casos aumenta si nos damos cuenta de que la compañía en posesión del Ever Given es Evergreen Marine Corp. Sin embargo, según informó el diario China Times, desde la empresa taiwanesa han aclarado que no se ocupan del transporte terrestre en la China continental, por lo que el camión no tiene nada que ver con el buque.