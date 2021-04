Un cocodrilo de dos metros destroza a un enorme pez ante varios golfistas

AUSTRALIA

Los episodios que involucran cocodrilos en campos de golf no son raros en ciertas zonas de Australia; sin embargo, este no fue dejó de sorprender a una comunidad, después de que un cocodrilo gigante atrapó y destrozó a un enorme pez barramundi en medio de un campo de golf en la ciudad australiana de Port Douglas (Queensland).

Los asistentes a un evento deportivo que trascurría en ese lugar el pasado 16 de abril aseguraron que el reptil, de unos dos metros de longitud, salió del agua y decidió devorar su presa frente a todos, desgarrándola con crudeza. El pez literalmente "explotó" entre las mandíbulas del cocodrilo, según los testigos.

El barramundi, una lubina asiática originaria de Australia y la región del Indo-Pacífico, es blanco frecuente de esos depredadores, que por su incapacidad de masticar los alimentos en pequeñas porciones, como otros animales, suelen tragarlos enteros o en grandes trozos.

Los episodios que involucran cocodrilos en campos de golf no son raros en esa región del país.

Incredible moment giant crocodile savages a barramundi to death in front of stunned golfers https://t.co/USxWYO6d1C