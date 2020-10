Un niño de siete años rayó un auto con su bicicleta y decidió dejar un tierno mensaje

Cargando...

Brasil

El gesto del niño llamado Benicio Hoffmann, de siete años, en la que escribió una nota de puño y letra contándole al dueño del vehículo que él era el responsable del rayón, tras haberse caído durante un paseo.

El niño anotó el número de teléfono del padre para poder pagar la reparación y dejó el mensaje en el parabrisas del vehículo. Tras encontrar la nota, el propietario compartió el hallazgo en las redes sociales y enseguida se hizo viral.

El niño redactó un texto muy honesto y decía: "Buen día. Golpeé su auto. Me caí de la bicicleta. Aquí está el teléfono de mi padre", decía en el papel.

"En ese momento pensé: voy a dejar de andar en bicicleta y ya está, mi vida como ciclista se acabó", dijo Benicio a G1, y contó que iba acompañado por su padre en la calle cuando perdió el equilibrio y golpeó el auto con el manillar.

Como dijo más tarde Marcel Weiss Hoffmann, el papá de Benicio, el pequeño ciclista no descansó hasta que encontró una solución al daño que había causado.



"Estaba muy incómodo, seguía preguntando si le costaría demasiado", recordó.

Marcelo, el vecino dueño del vehículo, reconoció que ni siquiera notó el rasguño cuando vio la nota. "Miré por todos lados, mi auto estaba un poco sucio y ni me di cuenta. Si no fuera por el mensaje, no lo habría notado", destacó.

"Pensamos que alguien que golpea tu auto puede correr, sobre todo a esta edad, pero me pareció un gesto de dulzura, de mucha honestidad", dijo Marcelo al mismo medio.

La nota dejada por el niño conmovió tanto al vecino que dijo que no debían pagar nada por la rayadura.