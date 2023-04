Cargando...

Boa Vista, Brasil

Dicen que los perros son los mejores amigos del hombre y esto quedó demostrado una vez más, luego de que una mascota siguiera a la ambulancia que trasladaba a su dueño por más de tres kilómetros. El hombre, que se encontraba en situación de calle, había sido atropellado en Boa Vista, en Brasil. La escena fue grabada por uno de los choferes y se hizo viral.

“nunca me había pasado algo así. Era un amigo fiel. El perro lloraba. Había visto videos así en Internet, pero nunca nos había pasado, no estamos acostumbrados”, aseguró el chofer de la ambulancia, Alex Nunes.

El dueño del animal no fue identificado, solo se sabe que su nombre era “Joab”. “Le hicimos los primeros auxilios y lo pusimos en la camilla. Pregunté quién lo acompañaba y vino su amigo y apareció en ese momento el perro, que estaba olfateando. Grabé, me pareció gracioso. Estaba olfateando y le dije: ‘¿Vos también venís? Vamos’. Pero, hasta ese momento, no creía que el perro fuera suyo”, dijo Nunes.

Tras recorrer algunos kilómetros, el conductor se percató de que el perro estaba siguiendo el vehículo. El hombre que acompañaba al herido les explicó a los rescatistas que la víctima que había sido atropella era un indigente.

Al ver la situación, intentaron meter al perro dentro de la ambulancia en varias oportunidades, pero el can se escapó y siguió al vehículo. “Él no entró. Intentamos agarrarlo por el cuello, pero hizo un movimiento de mordisco. Corrió, es diminuto y muy ágil, no hubo ni tiempo de acercarse a él”, señaló Nunes.

Por último, los rescatistas viajaron a una velocidad menor para que el animal pueda seguir a su dueño hasta el Hospital General de Roraima, donde fue atendido. “Cuando entregamos al paciente, llamó al perro y le dio palmaditas”.

La víctima sufrió heridas leves. Poco después recibió el alta y se fue con su mascota, que lo esperaba en la puerta.