Un romántico enamorado se tatuó la cola de su novia y generó ola de críticas en redes

Córdoba, Argentina

Para demostrar el amor hacia su pareja una persona suele hacer regalos que están dentro de los comunes, como peluches, ropa, perfumes o una romántica cena. En el medio de todo esto a veces surgen también los tatuajes. Aunque en este caso, el joven no tuvo mejor idea que hacerse uno un tanto entre romántico y polémico, que le dedicó a su pareja y que no pasó desapercibido en las redes.

Resulta que este muchacho, perdidamente enamorado de su novia, estuvo pensando en alguna muestra de amor impresionante. Luego de una meditación profunda, finalmente se quedó con la mejor opción: tatuarse la cola de su novia en las costillas.

El protagonista de esta acción le mandó la foto del tatuaje a la muchacha por WhatsApp con la leyenda “te amo mi amor, para toda la vida”. Ella quedó conmovida con el gesto y la conversación fue difundida en Twitter, donde se volvió viral. “¡La verdad que ya gané con este hombre!, se acaba de tatuar una foto de mi trasero”, expresó la chica, oriunda de Córdoba.

Por supuesto que esto no iba a tardar en hacerse viral en la red social del pajarito azul, ya que los usuarios no pararon de interactuar con este simpático contenido. A tal punto que el posteo sumó casi 25 mil “me gusta”, 38 mil retuits y más de 200 comentarios.

Sin embargo, en las redes hubo reacciones para todos los gustos, Desde apoyo para el susodicho hasta alguna que otra critica e, incluso, una usuaria comento que su parea se tatuó ¡su cintura!

La gran mayoría utilizó la ironía para dar su opinión sobre el este accionar: “Podría haber sido peor”, “lo bueno de un tattoo así es que si terminan no se lo tiene que tapar o borrar porque podría ser el c... de cualquier persona”, “a mí me da gracia pensar cómo se les habrá ocurrido tipo la charla: ¿Che amor que decís si te tatúas mi c…?” y “ay Dios dejen vivir, ustedes se tatúan unas frases pedorras de Pinterest y nadie dice nada”, fueron algunos de los ocurrentes mensajes de los internautas.