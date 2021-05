Una campeona olímpica compartió su particular forma de amamantar

Cargando...

La australiana hizo el posteo para conmemorar el Día de la Madre pero algunas mujeres se molestaron con sus formas.

Bright invitó a otras madres a "abrazar nuestra peculiaridad" junto a una foto en la que aparece junto a su hijo parada de cabeza.

“Leer algunos de los comentarios me pone triste. En mi mundo, las madres deberían ser las animadoras de las otras mamás. Todos lo hacemos de manera diferente, no está mal ni está bien. La maternidad es pura. Respeto a todas las madres”, escribió Bright en una historia de Instagram.

“Mi oración y mi deseo por todas las madres, ahora y en el futuro, es que sean escuchadas. Honrada, respetada y animada a confiar en su intuición”, agregó.

Pese a que la foto en la que está amamantando atrajo miles de comentarios, como “eso sí que es una comida equilibrada”, “amamanta en cualquier lugar, en cualquier momento”, “que increíble la mama osa”, también fue criticada por su enfoque de la lactancia materna.

“No estoy diciendo que no sea hermoso. La lactancia materna es entre una madre y un niño. Esto es demasiado. No se trata de ponerse de manos y ver cómo ese niño realmente puede agarrarse para obtener un me gusta en las redes”, dijo una usuaria.

