Una mujer da a luz un par de gemelos con 10 años de diferencia

China

Por surrealista o imposible que parezca, esta historia es 100% real. Una mujer ha dado a luz a gemelos con una diferencia de 10 años entre parto y parto.

En el año 2010, Wang, una mujer de 30 años, sufría muchos problemas para conseguir quedarse embarazada. Tras cinco años intentando concebir, y después de varios abortos, visitó una clínica de fertilidad para hacer un tratamiento y, así, cumplir su sueño de ser madre.

En la clínica, a Wang le recomendaron el método de fecundación in vitro (FIV), debido a que descubrieron que no podía tener un embarazo natural. Tenemos que recordar que, hace unos años, la fecundación in vitro aún no era tan común como lo es ahora. Aún así, Wang aceptó.

Los médicos, a partir de uno de sus óvulos, cultivaron embriones. Uno de esos embriones fue implantado y, el resto, fue congelado, porque siempre cabe la posibilidad de que se tengan que realizar más intentos.

Pues bien, según explica el medio ‘People’s Daily’, al siguiente año, Wang dio a luz su primer hijo, sin ninguna complicación y problema. Hasta aquí, todo normal.

La cuestión es que Wang, 10 años después, quiso volver a tener otro hijo. Su primer hijo sentía un gran deseo de tener un hermano. Según indicaba Wang para el medio, «dos tercios de los compañeros de su clase tienen hermanos y hermanas», algo que aumentó las ganas del niño por tener un compañero para toda la vida.

Y decidió volver a visitar la clínica para realizarse otro tratamiento de fecundación in vitro. Los especialistas usaron los embriones que congelaron 10 años atrás.

Pues bien, aquí viene la clave de la historia. Hace escasos días, concretamente el 16 de junio, Wang ha dado a luz a su segundo hijo, en el Hospital Materno-Infantil de Hubei. Y, según explican los médicos, los dos hijos de Wang son gemelos.

Es decir, con una diferencia de 10 años, Wang ha tenido gemelos. Los médicos han llegado a esta conclusión porque tienen muchas semejanzas entre ellos: desde el peso (3,48 kilogramos), hasta los mismos rasgos.

