Jerez de la Frontera, España

El próximo domingo 19 de marzo se celebra el Día del Padre. Durante esta semana, todos los centros de Educación organizan algo para llevar a los padres un obsequio elaborado por los pequeños. Pero esa tradición se ha visto modificada en una clase de Jerez de la Frontera en España.

Según un audio de WhatsApp que ha corrido como la pólvora por la aplicación de mensajería, una maestra ha decidido que, al menos en su clase, se celebre es su lugar el “Día de la Persona Especial”.

Una maestra se mostró en contra del "Día del Padre" y se volvió viral. (TikTok)

El audio es el siguiente: “Buenas tardes, papis. Miren, era para decir que el día 19, que cae en domingo, es el Día del Padre. Como bien saben, ya no se celebra porque hay muchos tipos de familia: monoparentales, hay otras que son de dos madres, o dos papás... Entonces lo que vamos a celebrar es el Día de la Persona Especial”, explicó a los participantes del grupo.

En un segundo audio, la maestra pidió que los padres “puedan traer una foto de la familia” con quienes “más se divierten los niños” haciendo referencia a familiares como abuelos, hermanos o primos.

La repercusión en las redes sociales

Como era de esperar, el audio que alguien ha compartido en la red social TikTok tiene miles de reacciones, cerca de cuatro mil comentarios. Muchísimas personas han dado su opinión acerca del asunto:

“Yo me crié sin padre y cuando llegaba ese día hacía la manualidad que me mandaban y se la daba a mi madre sin más problema, y no tengo ningún trauma”, “Espero y deseo que sea una broma” o “Celebrar el día del Padre es referente a San José en términos religiosos. Si quiere un día para la persona especial búscale un hueco en el calendario”, entre otros.