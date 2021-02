Usar barbijo es no confiar en Dios, dice obispo durante su sermón

Cargando...

Tamaulipas, México

Antonio González Sánchez, obispo de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, deseó que la pandemia llegue a su fín para que pronto volvamos a la normalidad, hizo hincapié en que el uso del barbijo no era signo de fidelidad y creencia hacia Dios.

Portarlos es 'no confiar en Dios'

“Vamos a pedirle a Dios que esto ya pase, deseo fuertemente pronto poder verlos a ustedes sin esa cosa que traen en su cara, lo deseo fuertemente. Yo sé que eso es necesario, lo sé, pero perdónenme lo que voy a decir. Si dice el dicho, 'Ayúdate que yo te ayudaré' y me queda muy claro, pero para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios”.

'Así ando porque confío mucho en Dios'

El obispo de Ciudad Victoria indicó que aunque sabe que puede contagiarse de covid-19, no usa cubrebocas porque está protegido por Dios. "No es presunción. Ando así porque confío mucho en Dios", dijo señalando hacia el cielo, pero aclaró que esto no significaba que invitara a la población a no usar el cubrebocas.

Cargando...

Dijo que para que la pandemia se fuera pronto, era necesario pedir a Dios con mucha más fe de lo que ya lo hacen los fieles, creyendo y siendo buenos ciudadanos siempre. "¿Le estamos pidiendo a Dios con fe que esta pandemia pase? ¿Nos hemos arrodillado? No en la cama, ni sentado en un sofá, no, de rodillas en tucasa y en cuanto puedas aquí en Jesús Sacramentado", sentenció.

Esta la misa del domingo donde dió estas declaraciones: