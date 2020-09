VIDEO: Atleta paralímpica es la primera en ser portada de Playboy

Cargando...

Alemania

Elena Krawzow, es una nadadora alemana de 26 años, que se ha convertido en la primera atleta paralímpica en posar desnuda para la portada de la famosa revista para adultos Playboy, en su país. A través de la revista, la deportista quiso mandar un mensaje para mostrar que una mujer con discapacidad también puede hacerlo.

La nadadora, quien nació en Kazajistán y cuenta con raíces rusas y alemanas, fue diagnosticada a los siete años con la enfermedad de Stargardt, por lo que poco a poco fue perdiendo la visión, y actualmente solo cuenta con el tres por ciento de visión, por lo que ve todo muy borroso.

"Noté los primeros signos de discapacidad visual en primer grado de la escuela, cuando entrecerré los ojos para ver algo. Comenzó muy lentamente", declaró en entrevista para Bild.

A los 12 años se mudó con su familia a Alemania, donde comenzó a nadar cuatro años después en 2009. Desde ese entonces, Elena ha demostrado que tiene habilidad para el estilo pecho y estilo libre, por lo que ha sido tres veces campeona del mundo y obtuvo una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

Elena fue la encargada en anunciar en sus redes sociales que era la primera atleta paralímpica que aparecía en la portada de Playboy, pues compartió un video.

“¡Sí, es verdad! ⁣Soy la primera atleta paralímpica femenina en la portada de Playboy.⁣ No pude rechazar esta posibilidad. Quiero dar un ejemplo de más tolerancia en la sociedad. Para que las personas con discapacidad puedan crear cualquier cosa y no esconderse, aunque no seas como la mayoría, porque no todas las discapacidades se ven a primera vista, la diversidad es parte de la sociedad y la tolerancia nos ayuda a todos”, escribió en su Instagram.

La nadadora alemana también expresó en su red social que estaba sorprendida por los buenos comentarios que ha recibido tras darse a conocer que sería la portada del mes.

"Algunos se sorprendieron mucho, pero tengo que decir que estoy gratamente sorprendida por todos los excelentes comentarios y muchos cumplidos. Por eso, ¡muchas, muchas gracias de nuevo! Es bueno que tenga una gran base de fans como ustedes".