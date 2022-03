[VIDEO] Bebé de un año sufre el extraño “Síndrome del Cabello Impeinable”

Cargando...

Georgia, EE.UU.

En el estado de Georgia, Estados Unidos, se conoció el extraño síndrome de un bebé que le impide peinarse. Esta patología, de la cual solo se conocen 100 casos en todo el mundo, hace que el cabello del pequeño crezca de una forma tan frágil y suave que cuando intentan peinarlo sus cabellos terminan por caerse.

Ese es el caso de Locklan Samples, un bebé de 16 meses que tiene un pelo rubio albino que trae a sus padres por el camino de la amargura, y es que sufre el Síndrome del Cabello Impeinable.

Pero, aunque ahora ya se han acostumbrado, lo cierto es que al principio fue un shock descubrir para los padres descubrir que su hijo tenía este síndrome. Según explicaron a People, cuando nació tenía el cabello negro como el azabache, parecido al de su madre, pero a los 6 meses su pelo empezó a cambiar a este rubio intenso e indomable, por lo que empezaron a llamarle cariñosamente "pelusa de melocotón".

Cargando...

Después de varios meses de crianza y una duda constante de los padres para saber la causa de este caso, su madre, en asesoramiento con múltiples especialistas, lograron determinar que su pequeño sufría de un síndrome que solo poseen unos cuantos alrededor de todo el mundo.

Su madre, quien sigue anonadada por lo que vive con su hijo, dijo: “Uno sigue su día a día pensando que su hijo puede tener el pelo rizado, que es algo común en la familia. Pero escuchar que hay un síndrome raro asociado a tu hijo fue una locura”, comentó Katelyn sobre su pequeño bebé.

"Apenas tengo que lavarlo, a no ser que esté jugando literalmente en la tierra, porque no se engrasa", aseguró. "Es increíblemente suave, y la gente quiere tocarlo todo el tiempo. Apenas lo peino, porque es muy frágil. Trato de ser muy delicada con él y no lo toco a no ser que sea necesario".

Cargando...

Hoy por hoy el niño pasó de ser poco conocido a toda una celebridad, ya que después de impactar a todas las personas que lo ven en persona, sus padres le crearon un Instagram donde comparten todos lo tiernos y emotivos momentos de esta “pequeña superestrella de rock” que ya supera los 17 mil seguidores.