VIDEO: Bebé hace de sus pasos de baile una tendencia

EE.UU.

Un artista nato sin duda alguna, ya que solo fueron suficientes unos 10 segundos para que el baile por el Día de Acción de Gracias de un padre junto a sus dos hijos, se convirtiera en un video viral que causa furor en TikTok, a nivel mundial, pero sobre todo por la participación del más pequeño de esta peculiar familia.

Michael Tovar, de Minnesota, publicó el breve video en sus redes sociales, y en seis horas, ya había acumulado más de 65,000 ‘Me Gusta’ y 330,000 reproducciones en TikTok… y la cifra va en aumento. El video viral de TikTok de Michael y sus hijos, Stiles y Silen, bailando al ritmo del tema “It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas” será una de las cosas más divertidas que verás hoy en Internet.

“¡¡¡¡De 847 seguidores y 9,427 ‘likes’ a 12.4K SEGUIDORES!!!! ¡¡¡y 1 MILLÓN DE LIKES!!!!!”, escribió Tovar en su cuenta de Facebook, aunque probablemente todo se deba al adorable bebé que se roba el show con sus curiosos movimientos frente a la cámara y opaca la coreografía de sus familiares.