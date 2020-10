VIDEO: Caída de periodista con las heces de su mascota en la mano se vuelve viral

Cargando...

España

La conocida periodista y presentadora de televisión española, María Patiño, ha protagonizado recientemente uno de los momentos más comentados en redes sociales, al mismo que han bautizado como #ElPatiñazo. La presentadora sufrió una aparatosa caída durante la grabación de un reportaje para Socialité, un accidente que ya se ha hecho viral tras emitirse la secuencia completa esta semana.

La periodista estaba rodando una pieza para el programa junto a su perra, llamada Beige. Patiño se reunió con Antonio Lence, adiestrador, para aprender algunos trucos. Durante el paseo, el animal defecó y la colaboradora recogió las heces con una bolsa.

Cuando iba de camino a la papelera para tirar la bolsa, el tobillo izquierdo de la presentadora falló, perdió el equilibrio y sufrió una caída. "¿Lo has grabado? Escúchame, eso no lo podéis sacar", advirtió la tertuliana, que estaba todavía en el suelo. "Me he hecho daño", admitió al levantarse.

Antes del accidente, la protagonista se deshizo en halagos hacia su mascota. "Estoy enamorada de mi profesión y de mi perra", aseguró. "Venimos del mismo sitio, de la aldea de mi madre", señaló.