Video: Canceló su boda porque su prometida no quería cuidar a sus tres hijos

México

En redes sociales se dio a conocer un video en que muestra a un hombre que canceló su boda porque su prometida no quería cuidar sus tres hijos. El hombre originario de Nuevo León esperaba que su novia quisiera y atendiera a sus tres hijos como si fueran suyos.

Fue a través de Facebook, en donde el joven identificado como James Flores publicó que estaba revendiendo el paquete de su boda, el cual era para 200 personas. Este incluía menú de dos tiempos y más detalles habituales en este tipo de ceremonia.

Sin embargo, en medio de su oferta, lo que más llamó la atención entre los internautas fue la razón por la que traspasaba su boda.

Pese a que en ese momento no explicó las razones, más tarde en un video comunicó que ya tenía compradores del paquete de boda. Con billetes en mano agradeció a quienes compartieron su oferta y aclaró la razón por la que no se casó.

Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos, comentó.