VIDEO: Claudia "La Piña" estuvo de visita en Sabores Bolivianos

Esta tan feliz de poder volver a casa, debido a que ni bien llego a Santa Cruz, tuvo que irse a Turquía, estuvo allá 3 meses y cuando volvió estaba tan feliz ya que extrañaba demasiado la comida de su país.

Voy a preparar un delicioso Pique Macho, ya que no hay regla en la preparación, cada uno lo hace a su estilo y van a comer callau, decía La Piña.

nos comenta sobre su participación en "El Poder del Amor", explica del porque la gente la gente se enojo con ella, el porque le dicen mala compatriota.

Hubieron veces en que yo no e intervenido cuando Andrés estaba en alguna polémica, yo prefería obviamente que cuando uno no tiene nada que decir es mejor callarse, mi silencio fue mal tomado o mal recibido por parte de la gente, y supongo que por eso me dicen ,mala compatriota, comenta.