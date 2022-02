[VIDEO] Contrata una orquesta para que toquen tema de Dragon Ball en su boda ¡Todo un sayayin!

Cargando...

Mundo

El matrimonio es uno de los eventos más importantes en la vida de una persona y la mayoría graba los momentos más especiales. En este caso un novio quiso que su boda pase a la historia como una de las más ocurrentes y vaya que lo consiguió.

¿Qué hizo al respecto? Contrató una orquesta y no precisamente para tocar los éxitos musicales Bad Bunny, sino el tema de Dragon Ball Z durante la ceremonia. ¡Todo un sayayín!

Tal como se aprecia en el material audiovisual, los músicos se pusieron en fila y empezaron a tocar el curioso pedido del novio, quien no se dejó ver en escena. Esta estuvo acompañada de la canción real para la edición de TikTok.

Como era de esperarse, el clip viral generó todo tipo de reacciones al respecto. La gran mayoría de usuarios coincidieron que se trataría de la boda perfecta.

"Solo falta que lleguen vestidos de Gokú y Milk", "eso sí es de sayayines", "si no me voy a casar así, no quiero nada", "épico, y, por cierto, el fin se acerca", fueron algunos de los ocurrentes comentarios que se leen en la plataforma de videos cortos.