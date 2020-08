VIDEO: Cura desea a feligreses muerte segura por Covid-19 por no ir a misa

Cargando...

Brasil

Un sacerdote de Visconde do Rio Branco, Durante dijo durante su sermón en la parroquia, estas impensadas palabras que quedaron grabadas en un video:

“Hay algunos católicos que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna [contra el coronavirus]’. Espero que no aparezca una vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue”.

El hecho fue registrado por medios internacionales, que destacan que el video que grabó un feligrés se volvió viral en redes sociales, al tiempo que cita otra de las perlas del cura:

“Porque hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe”.