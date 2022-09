[VIDEO] ¡De no creer! No se dio cuenta que un perrito le robó el pedido

Cargando...

Paraguay

Un perrito puso en apuros a un delivery justo cuando se prestaba a entregar un pedido, fue entonces que se dio cuenta que ya no estaba la comida en la mochila, desconcertado no supo como desapareció, pero una cámara de vigilancia captó al sigiloso can cometiendo la fechoría.

Las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad de la vivienda, muestran la llegada del delivery al domicilio en cuestión. Lo cierto es que, en el momento en el que el joven se anuncia y toca el timbre, el paquete se cae al suelo y el cachorro lo toma y se escapa con el botín a un lote baldío.

El insólito hecho sucedió en Paraguay, pero el video circula en las redes sociales convirtiéndose en el más popular de las últimas horas.