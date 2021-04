Video: Desaparece su gato y lo encuentran dentro de una enorme serpiente que invadió su casa

Cargando...

Tailandia

Perder a la querida mascota de uno nunca es fácil, pero la trágica muerte de un gato ha dejado atónitos a la familia y a los internautas. En Tailandia, el gato de una familia tuvo una muerte prematura cuando una enorme serpiente entró en su casa y la devoró. Ahora, las fotos del aterrador incidente se están volviendo virales en línea.

Kanchi Nard y su hija Gracia, recientemente no pudieron encontrar a su mascota felina, Ho Jun, en su casa. Después de mirar a su alrededor durante un rato, la niña no encontró a la mascota, pero vio una enorme serpiente en la parte trasera de su casa, encaramada sobre un mostrador. La niña entró en pánico y gritó para alertar a su madre, diciendo frenéticamente que no podía encontrar a Ho Jun.

Mirando el estómago hinchado de la serpiente, la madre rápidamente se dio cuenta de que había pasado lo peor, el felino fue devorado por el reptil. Todo lo que pudo hacer fue abrazar y consolar a su hija, que lloraba por la muerte de su mascota.

La mujer publicó sobre el incidente en Facebook y se volvió viral con personas que simpatizaban con la niña y enviaban condolencias por su pérdida.

"Descansa en paz, guapo Ho Jun. Mamá te amará y te extrañará para siempre", escribió la madre en otra publicación dedicada al peludo miembro de la familia.