Video: Detienen a una madre que fingió ser su hija para pasar el día en el colegio

EEUU

Casey García, una madre de 30 años, fue detenida después hacerse pasar por su hija Julia de 13 años, en el centro de secundaria de la localidad de San Elizario, Texas, EEUU, con el objetivo de dejar clara la falta de seguridad del colegio. Casey se puso una mascarilla, una sudadera amarilla con capucha y una mochila y entró al centro sin encontrarse ningún problema.

En una de las clases, una maestra le pidió que guardara su teléfono móvil y Casey creyó que había sido descubierta, pero nada más lejos de la realidad. La madre se quedó en el colegio hasta que llegó la hora de salida sin que nadie se diese cuenta de que no era su hija Julia.

En un video publicado en YouTube, Casey contaba enfurecida:

"He estado aquí todo el día, cara a cara con los profesores. ¿Parezco un estudiante de séptimo grado? Es impresionante que no se hayan dado cuenta." La madre almorzó en el comedor de la escuela, utilizó los servicios y acudió a todas las clases sin ser descubierta. Los profesores estaban más preocupados por mi teléfono que por quién era yo". Casey afirmó que teme por la seguridad de su hija y que estuvo motivada por el deseo de evitar un tiroteo masivo en el colegio de su pequeña. "Les digo que ahora mismo necesitamos una mayor seguridad en nuestras escuelas, esto es lo que he tratado de demostrar", afirmó García en el vídeo.