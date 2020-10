VIDEO: El temblor en Grecia obligó a la youtuber Ixpanea a salir de casa sin ropa

Cargando...

Ixpanea, una famoso youtuber mexicana, vivió recientemente momentos de tensión y pánico, al presenciar el sismo de magnitud siete que azotó el este de Grecia y la costa egea de Turquía. La joven comunicó a través de sus redes sociales, cómo se encuentra, y lo que tuvo que hacer durante esta experiencia lejos de casa.

Fue a través de sus historias de Instagram, en donde la youtuber Ixpanea compartió que tuvo que abandonar el departamento en el que se encontraba durante el sismo. Sin pantalones y sumamente asustada, transmitió desde una calle vacía de Grecia.

¿Por qué no había nadie afuera? Se preguntaba la mexicana, acostumbrada a los protocolos a seguir después de un sismo en la Ciudad de México o en otra entidad de la república mexicana, en donde se sale de las casas o edificios.

Esto fue lo que dijo la influencer mexicana: “Estoy en shock no hay nadie en la calle, nadie se bajó por el temblor. Obviamente no hay alerta sísmica. Me bajé sin pantalones y sin mascarilla. Aparte es un tercer piso, no manches. Qué pedo y la gente como si nada. ¿Qué onda? ¿Por qué no salen?”, comentó la influencer en sus historias.

En Grecia, el terremoto duró más de 30 segundos y sintió en todo el país, incluida la capital, Atenas, que se encuentra a más de 300 kilómetros de Samos, de acuerdo con el vicealcalde de esa localidad, Mijalis Mitsiós.

Protección Civil griega envió un aviso de posible tsunami a través del servicio de urgencias 112 y el gobierno regional del Egeo del Norte pidió a los habitantes que eviten circular en las carreteras paralelas al mar.

Según el catedrático de Geodinámica de la Universidad de Atenas Efthymios Lekas, aunque aún es muy temprano para saberlo con certeza, es probable que se trate del terremoto principal y más adelante sólo haya replicas.