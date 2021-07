Video: Fue al médico por una tos molesta y descubren que tiene el corazón del otro lado del pecho

EEUU

Una joven de Estados Unidos fue a vacunarse contra el tétanos a un hospital, para aprovechar el momento decidió revisar el por qué tenía una tos persistente, así que pidió a un médico que la revisara. Fue así que Claire Mack descubrió que tenía su corazón en el lado “equivocado” de su pecho.

De acuerdo con el testimonio de la joven acudió al hospital para recibir la vacuna contra el tétanos, pues se había cortado con un alambre. Sin embargo, aprovechando su visita pensó que sería buena idea que la revisaran de sus pulmones, pues tenía tos persistente.

Cuando el médico la revisó, encontró que tenía una infección pulmonar la cual debía ser tratada. Por ello, antes de dar medicación decidió sacarle una radiografía. Fue así que aparte de todo descubrieron que tenía el corazón del otro lado del pecho.

Aunque al inicio creyó que se trataba de una broma de mal gusto, al ver la imagen quedó impactada. La historia de la joven estadunidense se hizo viral en TikTok, en donde contó su situación–. "El médico explicó que se llama dextrocardia y que debería informar a mi médico de atención primaria sobre mi condición", contó Claire.

¿Qué es la dextrocardia? La dextrocardia existe. Es una condición muy poco frecuente, pero existen casos en los que el corazón aparece de lado derecho y no en el izquierdo. De acuerdo con Medlineplus se explica de las siguiente forma:

Claire se mostró sorprendida por esta notica que parecía ser casi imposible de creer. Al respecto, reflexionó sobre el por qué hasta hace poco se enteró de su condición, pues sus padres jamás le mencionaron que tenía dextrocardia.

“Mis padres nunca me habían hecho una radiografía de tórax, es llamativo. No había forma de que supieran que mi corazón está al revés. Me dijo –un médico del pasado–que mi corazón latía más fuerte en el lado derecho, pero obviamente no tenía forma de diagnosticar la dextrocardia sin una radiografía", explicó.