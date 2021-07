Video: Hermanas se tatuaron las últimas palabras que su papá les escribió antes de morir de coronavirus

EEUU

Anna, de 27 años, y Abrielle Clausing, de 21, contaron que su padre Rudolph Clausing tenía una enfermedad pulmonar intersticial hereditaria, razón por la cual tomaban todos los recaudos porque en su caso el coronavirus podía resultar mortal.

Pero pese a los cuidados, Rudolph, de 66 años, contrajo Covid-19 el año pasado y estuvo entrando y saliendo del hospital durante meses mientras luchaba contra la enfermedad. Una noche, mientras se recuperaba en su casa de Arkansas, EE.UU., la familia notó que no estaba bien. Decidieron llamar a una ambulancia para trasladarlo una vez más al hospital. Debido a su compleja enfermedad pulmonar, el Covid-19 y luego una neumonía, Rudolph "no tuvo ninguna oportunidad", aseguró con profundo dolor su hija Anna.

"Una vez que regresó a la casa, fue como interminable, como si no hubiera buenas noticias, básicamente no se estaba recuperando", señala. Y resalta: "Parecía que sus pulmones estaban cansados ​​y ya no podían funcionar".