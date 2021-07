Video: Influencer se echa pegamento en los ojos pensando que eran sus gotas

México

Una influencer se volvió viral en Internet tras confundir sus gotas para los ojos con pegamento Kola Loka.

A través de su cuenta de TikTok, la joven llamada María Bottle (@mariabottle_), de 20 años, compartió el desesperante momento en que no podía abrir uno de sus ojos por aplicar el pegamento.

Me acabo de echar Kola Loka en el ojo pensando que eran mis gotas, me quiero morir, mi ojo está pegado”, dijo entre lágrimas la chica mientras iba al hospital.

Asimismo, compartió algunos videos de su tratamiento en el hospital y su recuperación.

“Ya pasaron 24 horas, ya me pude quitar el parche. Ahora si les voy a contar bien qué pasó. Me iba a poner gotas en los ojos porque los tenía irritados, abrí las gotas me eché una gota y me tiré al piso del dolor, volteó y era Kola Loka”, dijo María.