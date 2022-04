14/04/2022 - 10:01

[VIDEO] Jefe pide a sus empleados rezar el Credo para faltar el Viernes Santo

“Les tenemos una propuesta, si se saben todo el Credo, a la cuenta de tres, no venimos el viernes”, dijo el jefe a sus empleados, quienes no pudieron cumplir el reto pues no se sabían la oración.