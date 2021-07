Video: Joven de 21 años se operó para no tener hijos

Colombia

Fue a través de TikTok en donde el caso de esta joven se hizo visible. Y es a pesar de que los tiempos y pensamientos han cambiado sobre el deber ser y hacer de las mujeres, siguen estando latentes los roles y estereotipos que supuestamente deben cumplir las mujeres. Entre estos: ser madre.

Así le sucedió a esta joven que en TikTok, Spanic Pavas de Colombia, quien decidió anunciar su decisión de ligar sus trompas de Falopio a los 21 años para no tener hijos. Pese a que ella fue transparente con este proceso sobre su propio cuerpo, no faltaron las personas que la señalaron y criticaron por “negarse a su naturaleza”.

Como era de esperarse, los comentarios negativos y positivos se vaciaron en la red social. Y aunque en un inicio dijo que no respondería a los haters, se ha dado a la tarea de aclarar todo.

“Yo no puedo traer hijos al mundo para que me de plata, que me mantenga, que me cuide. Absolutamente no”, respondió a un comentario.