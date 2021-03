Cargando...

EEUU

Estaba tratando de encontrar una fuente de aire frío en el baño y descubrió que detrás del espejo se ocultaba un apartamento de tres habitaciones.

La joven descolgó el espejo y, ante la sorpresa, decidió entrar y explorar más. "La curiosidad mató al gato, la curiosidad me va a matar. Necesito saber qué hay al otro lado de mi baño", comenta en un vídeo de TikTok Samantha, residente de Roosevelt Island.

Todo un misterio

Para entrar, Samantha se preparó con una linterna, una mascarilla y un martillo. "¡Estás en el otro lado de la dimensión!" le comenta su compañera de cuarto al verla entrar ilesa.

Cargando...

Entro del espacio secreto, Hartsoe encontró ventanas abiertas y un montón de bolsas de basura. También descubrió una botella de agua vacía, a la que llama "signo de vida". En medio de las habitaciones oscuras, la joven se puso "definitivamente nerviosa" al esperar a alguien dentro del apartamento oculto, "especialmente con la botella de agua allí".

La presencia del apartamento permanece envuelta en un misterio. Incluso los gerentes del edificio no comprenden la aparición del espacio. Por ahora, la joven se está alejando de su baño tanto como sea posible. "Creo que todo el mundo en Nueva York tiene apartamentos tan pequeños que no sabes lo que vas a encontrar", concluyó Samantha. Al parecer, este hallazgo no es algo inaudito, según las autoridades.