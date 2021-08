Video: Joven le declara su amor a su amigo mientras esperaban en la fila de vacunación

México

A pesar del confinamiento que ha sido largo y estricto en algunos casos, el amor siempre gana. Tal es el caso de un joven que en plena vacunación de18 A 29 años contra el covid-19 de Nezahualcóyotl, Estado de México, se le declaró a su amado.

Un video de TikTok del usuario identificado como @eydoficial, muestra cómo un joven hace planes para proponerle a su amigo que sea su novio.

"Me quedé de ver aquí con Erick para recibir la vacuna, nos vamos a vacunar juntos pero lo que él no sabe es que me voy a declarar frente a todos", dice el chico del video.