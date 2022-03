[VIDEO] La insólita persecución de un delincuente que se escondió detrás de un auto

California, EE.UU.

En Los Ángeles, California, suburbios al sur de la ciudad. Un delincuente se escapa de la Policía y decide esconderse detrás de un auto y contra la reja de una vivienda. La insólita búsqueda del prófugo que se asemejó a una comedia cinematográfica. El video del operativo se compartió vía YouTube y ya se hizo viral en redes sociales.

Vestido de remera blanca y pantalón negro, el sujeto chocó un auto robado dos veces y escapó corriendo hacia las calles de un barrio. En ese momento, Stu Mundel, reportero aéreo de FOX 11, aparece y comienza a cubrir la persecución desde un helicóptero.

En su afán para que los agentes lo pierdan de vista, se escondió detrás de un vehículo azul, estacionado contra la reja de una vivienda, mientras varias patrullas se acercan.

Siguiendo esa línea, dos oficiales salen de sus vehículos y pasan cerca del hombre, pero no consiguen verlo. Ante esta escena, el periodista Mundel se queda en ‘shock’. “¡Vamos chicos! ¡Él está justo ahí! Oh, Dios mío, me siento tan mal por esos oficiales”, exclama. "Es increíble", agrega, mientras los policías miran, pero no ven que el sospechoso está a escasos dos o tres metros, aún boca abajo y en absoluto silencio y quietud.