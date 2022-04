[VIDEO] La polémica reacción de un padre al enterarse que su bebé será niña

Cargando...

Una grabación llamó la atención y abrió un acalorado debate en redes sociales. En el material audiovisual viral se apreció la controvertida reacción de un padre al conocer el sexo de su bebé. ¿Se enfureció? Aquí te lo contamos.

El video comienza con la mujer parada en un jardín con su esposo y sus dos hijas pequeñas. Levanta un paraguas sobre su cabeza y presiona el botón para abrirlo, liberando una lluvia de confeti rosa sobre sus cabezas, revelando que tendrá una hija.

No obstante, la noticia no cayó bien en la familia, pues su marido no se alegró y mostró todo su enojo. “Juro que está feliz”, colocó en su cuenta de TikTok @kc.fulton en la descripción del clip, que alcanzó las 30 millones de visualizaciones dentro de la plataforma asiática.

La reacción del hombre desató diversas opiniones. Algunas internautas calificaron como “repugnante” la actitud del padre. Mientras que otros cibernautas criticaron la publicación.

“Odio los videos de revelación de género en los que los padres están visiblemente molestos en general. Siento que, si te preocupa tanto lo que estás teniendo, simplemente abre ese sobre en privado para que el niño no lo haga”, escribió un usuario de Twitter.

Ante la avalancha de comentarios negativos, @kc.fulton dejó en claro que su esposo “ama a todas sus niñas y ellas lo aman a él. ¡Ha amado a sus bebés desde el momento en que descubrió que los tendríamos! Él es un buen padre”.