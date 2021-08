Video: Las expresiones machistas de un conductor ecuatoriano que indignaron a la red

Ecuador

En Ecuador, se ha generado un nuevo escándalo en las redes sociales, debido a los dichos machistas y misóginos del actor y presentador ecuatoriano Andrés Pellacini.

Durante el programa 'Mucho que Contar', que se transmite por Radio Diblu, donde es uno de los presentadores, Pellacini, mientras hablaban de las agrupaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

Luego, para rematar sus comentarios, cantó parte de la canción 'Un violador en tu camino', que popularizaron grupos feministas de Chile en 2019, e imitó el sonido de una ametralladora junto con gestos de disparos con sus brazos, soltando luego una carcajada.

En otra parte de la conversación, una de las chicas que estaban en la mesa le consulta: "¿Para ti qué es provocar?".

La respuesta no mejoró los dichos anteriores, sino que ahondó más en el machismo y la misoginia.

"Provocar es que vayas a la Sur Oscura (la principal barra brava del Barcelona Sporting Club) un día y sabes que van a chupar (tomar alcohol) y vas en minifalda y con blusita, sin sostén y unas tetotas así y salgas 'no me pueden tocar porque ustedes no tienen derecho. Si sabes que hay enfermos, si sabes que hay violadores, si sabes que existen, tu marchita no lo va a cambiar, la locura es la locura", manifestó.