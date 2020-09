VIDEO: Laura Bozzo sueña con ser presidenta de Perú

Cargando...

Laura Bozzo, conductora de televisión, es una de las más polémicas del mundo del espectáculo. Actualmente se encuentra lidiando con una disputa legal contra su expareja Cristian Zuárez, además de un pleito con Gabriel Soto e Irina Baeva.

Laura recientemente reveló que en su país natal Perú, la quieren mucho y podría estar aspirando a ser presidenta de dicho país. Pero ¿dejaría la televisión en México para ir tras este sueño?

Luego de que se rumorara que en Perú no quieren a la presentadora, Laura Bozzo expresó que es mentira, pues incluso podría ser postulada para dirigir el país como presidenta, así lo comunicó en entrevista con varios medios de comunicación.

“Yo ahora estoy focalizada, estoy evaluando las propuestas políticas de Perú para lanzarme a la candidatura en el 2021, todo eso lo estoy evaluando y ya pronto sabrán. Me han ofrecido la presidencia y también, otro partido, la vicepresidencia", indicó Laura Bozzo.

Además, comentó que de decidir buscar un puesto político en Perú tendría que dejar los proyectos que tiene en México. Laura sin Censura –programa en el que se desenvuelve– podría tener algunos cambios de formato, pues necesitan un producto parecido a Laura en América.

Asimismo, detalló que la prensa está mal informada sobre el cariño que le tienen a la peruana en su país. Aseguró que la quieren por las acciones que ha hecho por el lugar del que es originaria.

“Me aman. La gente me ama ¿tú crees que me estarían proponiendo un partido, otro partido si no fuera porque la gente me quiere? Obvio que la gente me quiere, mis obras hablan por mí en Perú", comentó.