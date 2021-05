Video: Madre gastó 155,000 dólares al construir un puente para que su hijo llegue seguro a la escuela

Cargando...

China

En la provincia de Henan, China se ubica una escuela a un lado de una carretera muy transitada, lo que supone un riesgo para alumnos y maestros cada vez que tienen que cruzar para llegar a sus clases. Así que una mujer de apellido Meng decidió actuar y encontrar una solución para este problema, ya que su hijo asiste a esta institución y no estaba dispuesta a que les pasara un accidente.

La escuela se ubica justo a un lado de la carretera, por lo que no hay semáforos que detengan a los vehículos que transitan a gran velocidad. Además, a la hora de entrada hay mayor afluencia de automóviles. Por si fuera poco, cuando llueve se llena de lodo y agua, lo que según Meng, le ha ocasionado problemas a su hijo por estar con los pies mojados durante varias horas.

Tenía un aspecto lamentable. Los pies de mi hijo se pusieron blancos porque estaban empapados de agua. Dice, Meng.

Para terminar de una vez por todas con el problema, Meng se puso en contacto con las autoridades locales, quienes se hicieron cargo de la obra que fue financiada en su totalidad por ella. Esta mujer invirtió 150 000 dólares para realizarla. Ahora este puente es utilizado por todo el vecindario y los padres pueden estar seguros de que sus hijos llegarán sin riesgo a la escuela.

Cargando...

Solo he hecho lo que puedo permitirme. No puedes llevarte el dinero después de la muerte y no necesito dejar demasiado dinero para mi hijo. Lo llamaré Puente de la Sabiduría. Los alumnos que crucen el puente podrán ser cada vez más sabios.

Meng fue entrevistada, pero no quiere publicidad. De hecho, comentó que no le dijo a su hijo que ella pagó por el puente, para que no vaya a presumir de eso en la escuela, ya que el objetivo solo es mejorar las condiciones de la escuela y de todos los que estudian y trabajan en ella. Sin duda, un gran ejemplo de que siempre podemos ayudar y no esperar a que alguien más lo haga.