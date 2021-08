Video: Monje desafía la gravedad y escala una pared empinada

Cargando...

Los monjes shaolines son reconocidos por su habilidad en las artes marciales, lo que les ha permitido desarrollar capacidades físicas que superan algunos límites de lo creíble. Su entrenamiento causa tanto asombro que hay quienes intentan seguir sus pasos e imitarlos con la intención de generar la misma fuerza.

Lo que ahora llamó la atención fue uno de los monjes escalando una empinada pared de una montaña, donde parecía que el individuo rompía con todas las leyes de gravedad, pues en Henan, China unos escaladores se sorprendieron al ver su entrenamiento.

Y no fue únicamente por la forma en la que vestía, ya que no iba de la manera en la que se considera adecuada realizar esa actividad física, sino que también provocó sorpresa que el monje estuviera descalzo y que no utilizó ningún arnés que lo sostuviera. Tal fue el asombro que decidieron capturar el momento en vídeo.