VIDEO: Mujer llega al trabajo de su novio con un cura y le pone ultimátum

El empleado de una tienda en Las Vegas, EE.UU., tuvo un día en el trabajo que nunca olvidará en su vida, justo cuando una mujer vestida de novia acompañada de un cura y de una dama de honor llegó hasta su trabajo y le lanzó un ultimátum.

"Tú pusiste este anillo en mi dedo hace dos años y es hora de hacerlo o terminar con ello", se oye a la joven decir en un video subido a TikTok por la usuaria @boymom_ashley el 9 de octubre y que rápidamente se hizo viral.

Para muchos usuarios de la plataforma, que es muy común en esta época, fue un momento divertido y que les alegró y los hizo olvidar por un momento todos los problemas diarios que pudieron haber tenido.

"La mejor parte de mi semana. Vi a esta mujer cazando a su hombre que trabaja en un Target", escribió la usuaria en la publicación, que suma más de siete millones de reproducciones.

"Nos vamos a casar ahora, o se acabó", agrega mientras su posible futuro esposo se rasca la cabeza.

La gente en la multitud aplaude su movimiento audaz y la anima, animando al hombre a hacerlo. Luego, la pareja decide llevar su conversación al exterior y, mientras se alejan, se puede escuchar al empleado de Target decir: "¿Podría alguien habérmelo dicho?"

Más de 16.000 personas comentaron el video, y muchos dijeron que no estaban impresionados por las acciones de la mujer. Una persona dijo: "¡¿UN EMBOSQUE DE BODAS ??? ¿EN ESTE CLIMA ?! ¡¿EN UN OBJETIVO?!?! Diablos nooOoo al no no nooooooOoOo".

Otro escribió: "No sé si esto es real, pero si tienes que obligar a alguien a hacer algo, entonces no es la persona adecuada para ti". Un tercero respondió: "Banderas rojas. No lo hagas, eso es una locura y muy poco realista. No es peculiar, divertido o romántico. Eso fue ridículo de su parte".

Alguien más agregó: "Lee la habitación hermana. Él no te quiere". Un usuario diferente proclamó: "Esto es tan vergonzoso, Dios mío".

Otros no pudieron olvidar el hecho de que la novia llevaba una riñonera y el vestido de la dama de honor no le quedaba bien, ya que la cremallera estaba desabrochada en la parte posterior. Mientras tanto, para algunos fue el hecho de que el pastor estaba de acuerdo lo que resultó demasiado.