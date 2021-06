Video: Mujer se tapa la nariz con ajo, es el último truco de Tiktok

EEUU

Si bien TikTok es una mina de oro de trucos para la vida, no todos se ven o se sienten atractivos. Tomemos, por ejemplo, a Rozaline Katherine, una joven de 29 años de Arizona, EE. UU. Se volvió viral después de taparse la nariz con dientes de ajo en un intento por despejar sus senos nasales.

"No pensé que realmente iba a funcionar, por eso lo filmé más como una broma", no me quemó ni me dolió y simplemente lo toqué para mantenerlo en su lugar y esperé. Después de 10-15 minutos me di cuenta de que mi nariz estaba empezando a mojar, así que saqué el ajo. Esperaba que estuviera un poco líquida, pero luego empezaron a salir toneladas de mocos y me quedé totalmente en shock. Tampoco olí a ajo después, creo que mis senos nasales se lavaron”, dijo Katherine.