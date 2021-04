Video: Olvidó apagar la cámara en clase virtual y todos la vieron teniendo relaciones sexuales

Cargando...

La pandemia del coronavirus llevó a los seres humanos a adaptarse a otros métodos de comunicación para seguir con sus vidas, mientras los contagios y muertes por la enfermedad frenaban. Las cuarentenas totales hicieron que las instituciones educativas y las empresas implementaran el espacio virtual a sus clases y reuniones.

Esta búsqueda de una nueva normalidad generó cambios en los procesos educativos y el estilo para enseñar, mientras las personas se acomodaban a esta cotidianidad. Aunque fue difícil al inicio, cada sujeto logró seguir con su vida mientras las medidas de seguridad disminuían poco a poco.

Las redes sociales se llenaron de videos virales de algunas clases virtuales o reuniones, donde los ‘despistados’ quedaban expuestos frente a sus compañeros por dejar la cámara encendida. En diferentes contenidos se ve cómo estudiantes se quedaban dormidos, se observaban robos en casas y algunos atrevidos tenían intimidad en plenas sesiones de estudio.

Recientemente, salió a la luz un video de una joven que estaba participando en una clase virtual y olvidó apagar su cámara, dejando al descubierto lo que hacía mientras el profesor dictaba el tema. La estudiante se encontraba teniendo relaciones sexuales, y sin percatarse, sus compañeros estaban observando y escuchando lo que sucedía en su habitación.

Las reacciones de los otros jóvenes llamaron la atención, ya que lentamente se daban cuenta de lo que estaba pasando y no sabían cómo actuar. Varios ignoraron la cámara de su compañera, mientras otros miraban asombrados.

Este video, donde no se ve nada explícito, fue replicado por varias cuentas en las plataformas digitales, desatando un gran número de comentarios de aquellos que le vieron el lado gracioso a la situación. Las opiniones cargadas de bromas y doble sentido se popularizaron.

“¿Quién dice que no puedes hacer dos cosas a la vez?”, “Qué te puedo decir…eso es adrenalina”, “Uy, no, qué vergüenza”, “Pura cara de envidiosos”, “Qué responsable”, “¿Esto es real?”, “Tenía que pasarle eso”, “¿Cómo no se dio cuenta?”, entre otros comentarios.