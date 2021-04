29/04/2021 - 17:40

Tendencias

Vídeo: Pedía dinero, le ofrecieron un trabajo y su reacción causó sorpresa

“Tengo una chambilla de limpiar un terreno, ¿no quieres?”, preguntó cordialmente el conductor. “No… lo que pasa que yo no puedo, carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”, le respondió el hombre.