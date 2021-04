Vídeo: Policías confunden el rodaje de una serie con un asalto tras ver a unos actores encapuchados

Cargando...

Valencia, España

Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron pistola en mano a un rodaje en el Ayuntamiento de Alginet en la que los actores iban encapuchados con subfusiles. Un vecino que vio la escena llamó a los agentes y se desató el equívoco.

Al parecer el alcalde de Alginet (Valencia) autorizó el rodaje de una película, pero olvidó informar a la Guardia Civil. Así que cinco patrullas acudieron al Ayuntamiento, donde se grababa la escena y al ver a los encapuchados (actores) armados se pusieron en modo acción.

Los actores encapuchados representaban el atracó a un banco. El escenario era la sede del Ayuntamiento de Alginet, adonde llegó la Guardia Civil ignorando que era una ficción. Se parapetaron detrás de los vehículos de radiopatrulla y encañonaron a uno de los actores encapuchados, porque este llevaba una réplica de un subfusil automático en sus manos.

Los hechos ocurrieron durante la grabación de una serie dirigida por Aitor Espert, con el título 'Powerboys', que está previsto que se estrene en 2022. El incidente desató numerosas bromas en las redes sociales que se hicieron eco del equívoco.

En la Plaza del Alginet los viandantes y parroquianos de los locales próximos grabaron con sus celulares la escena, mientras reían al conocer lo que había ocurrido. José Vicente Alemany, el alcalde a Alginet, ha explicado que le pidieron rodar en el Ayuntamiento y accedió. "Le pido disculpas a la Guardia Civil", ha señalado el alcalde. "Cómo iban a robar si no había nadie en el Ayuntamiento", ha señalado el alcalde que cree que se han sobredimensionado los hechos. "Ha sido una cosa simpática, el chico no me dijo de lo que iba el rodaje ni yo se lo pregunté si hay algún culpable soy yo".