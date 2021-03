Video: Quiso tomarse una selfi y le arrancaron su cabello

Cargando...

EEUU

En TikTok podemos encontrar videos de todo tipo, que van desde los más divertidos hasta los más impresionantes, y muchas veces son los animales quienes protagonizan los momentos más memorables; tal es el caso de un camello que se ha hecho viral luego de arrancarle un mechón de cabello a una mujer de una sola mordida.

En el video podemos ver a la mujer cuando se acerca demasiado al camello con la intención de tomarse una selfie, sin embargo, el animal confunde su cabellera rubia con alimento y lo arranca de una mordida.

Si bien es cierto que los camellos no suelen ser peligrosos para los seres humanos, y la intención del animal no era lastimar a la mujer, esta joven sí se llevó un mal rato al intentar tomarse una fotografía para el recuerdo, sin embargo, seguro será un momento que no olvidará.