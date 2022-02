[VIDEO] Se disfrazó de bebé para conseguir comida para niños gratis en restaurante

Cargando...

EE.UU.

El dúo de tiktokers cheekyboyos, famosos por cumplir retos en esta red social, decidieron ir a un restaurante en Estados Unidos disfrazados como un bebé y su padre en el cual aseguran que dan comida gratis para niños por la compra de un menú regular.

Se trata de los creadores de contenido Coy Wickey y Brian O’Donnell que regularmente comparten videos realizando los atrevidos retos que les hacen llegar a sus fanáticos y una de sus más recientes fue visitar uno de los locales de IHOP - International House of Pancakes.

En una de sus más recientes publicaciones, titulada “Go to IHOP disguised as a baby and try to get a free kids meal” (Ir a IHOP disfrazado de bebé e intentar obtener una comida para niños gratis, traducido al español), ya tiene más de 8.4 millones de visualizaciones y 864,000 ‘Me Gusta’ desde que fue publicado el 17 de febrero.

O’Donnell uno de los creadores de contenido de la cuenta se disfrazó de bebé como lo pedían sus seguidores y se montó en un coche y Wickey lo llevó como su padre. Al parecer, el par logró obtener con éxito la comida infantil gratuita cumpliendo con los requerimientos de la política de IHOP.

La cadena de restaurantes lazó la promoción: “Entrada gratis válida para menores hasta los 12 años de edad del menú infantil por tiempo limitado en establecimientos seleccionados”, algo que los @cheekyboyos quisieron conseguir asistiendo durante las horas que está disponible (entre 4 a 10 pm).

Una vez sentados en la mesa, el mesero parece no mostrarse sorprendido mientras toma la orden. “Para el bebé, solo unas tiras de pollo”, dice Wickey, a lo que el camarero responde consultándole si quería salsa de manzana con la orden y refiriéndose a O’Donnell como “el bebé” en un punto de su conversación.

Al final de la comida, los tiktokers muestran el comprobante de pago en el que se ve que no le cobraron las tiras de pollo que consumió O’Donnell, solo el pedido de Wickey y las palabras “KidsEatFree” (NiñosComenGratis, traducido al español) escritas en la parte donde debería aparecer lo que comió “el bebé”.