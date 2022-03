[VIDEO] Sufre de acoso por el exótico estilo de sus cejas

Cargando...

Grimsby, Reino Unido

El impactante caso de Sammie-Jo (@sammie_jo_94), originaria de Grimsby, Reino Unido, se convirtió en tendencia en TikTok debido a tener unas cejas gruesas pintadas y oscuras. La forma que tiene en ellas es rectangular, son supremamente anchas, pues ocupan gran parte de su frente, y se las hace con delineador.

Sammie-Jo, decidió incursionar en el mundo de las redes sociales y abrió una cuenta dentro de la plataforma asiática para mostrar su estilo de vida. En poco tiempo, la británica de 27 años alcanzó los 100 mil seguidores, sin embargo, pasaron los meses y la muchacha comenzó a recibir severos cuestionamientos por el extraño estilo de sus cejas, según contó Hailford, varias personas se burlan de ella en las calles.

Cargando...

La joven dice que la han amenazado con llamar a servicios sociales porque creen con sus cejas no puede ser madre. Pero pese a ese tipo de comentarios, dijo que seguirá haciendo contenido con su misma apariencia para enviar el mensaje de que no importa ser diferente, confesó al portal The Mirror.

En ese sentido, la indignada británica comentó que “en Internet se llega a extremos. Pueden llamar a los servicios sociales porque no tengo nada que ocultar. Mis cejas no determinan si soy una buena madre o no”.

En medio de la polémica, Sammie-Jo Hailford recordó que sus cejas “comenzaron con un tamaño normal y se hicieron más grandes con el tiempo y me gusta lucir diferente. Sería genial si fueran las cejas más grandes de Gran Bretaña”.

Cargando...

Hailford resaltó que ha estado pintando las enormes cejas durante casi un año y por ahora no tiene planes de cambiar de apariencia. “Supongo que en los últimos tres años me encontré a mí mismo y pasé por terapia para darme cuenta de que valgo la pena, sin importar cómo me vea o lo que decida hacer”, dijo la madre.