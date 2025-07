Laura Pérez, quien participa actualmente en el Miss Universo Latina, sufrió una caída en el escenario, lo que causó controversia en redes sociales.

Durante uno de los retos donde las participantes debían lanzarse desde una plataforma de poco más de 3 metros (casi 10 pies de altura), para intentar alcanzar una corona, Pérez cayó, pero este accidente se lo han atribuido en redes sociales a la falta de protocolos en el programa, pues falló su arnés de protección y cayó de pie, pero segundos después se desplomó.

De inmediato entró el personal médico y cortaron la transmisión, minutos después la conductora Jacqueline Bracamontes informó que decidieron cancelar el reto por seguridad.

Hasta el momento, Telemundo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente, pero en redes sociales han criticado al reality por no presuntamente no tener medidas de seguridad.

“Cómo puede ser posible que permitan que las concursantes arriesguen su vida en retos tontos y lo peor, ni siquiera cuentan con seguridad”, comentó una usuaria en X.

Laura Pérez, de 26 años, es una modelo cubana que actualmente vive en Florida, ingresó al reality junto a otras 29 candidatas para ser elegida para competir en Miss Universo 2025, que se realizará en noviembre en Tailandia.

