Video: Viaja miles de kilómetros para romper un “candado de amor” así como su ex le rompió el corazón

Terminar una relación tóxica es bastante complicado, pero cuando se logra, lo mejor es borrar todo rastro de evidencia, no solo para cortar lazos definitivos con aquella persona, sino para mantener una buena salud mental. Esto es algo que la tiktoker Kassie Yeung sabe a la perfección.

Por ello Yeung no tuvo reparo en viajar miles de kilómetros para romper un candado de amor con el que aquel chico (el cual creía el hombre de su vida) le juró amor eterno solo para terminar traicionándola. La decisión de viajar y romper con aquella” insignificante atadura” ya divide a internet, pero lo cierto es que mientras ella se sienta bien con sus acciones, la opinión de otros está de más.

Kassie Yeung vive en Los Ángeles, California, pero en 2019 mantenía una relación amorosa con quien creía era el hombre de su vida. En aquel entonces paseaban por la Torre N, en Seúl, Corea del Sur, donde es común que las parejas “encadenen su amor” al puente, por lo que compraron su propio candado, lo firmaron, decoraron con un corazón, lo sellaron en la estructura y tiraron la llave al aire. Lamentablemente, dos años más tarde, las cosas no terminaron nada bien.

Yeung no quería tener ninguna relación u objeto que la atará a su ex, así que invirtió todos sus ahorros en un viaje de Los Ángeles a Seúl, cruzó todo el Pacífico, viajó en avión, autobús y teleférico, recorriendo un total de 10 mil kilómetros para romper aquel candado con la misma intensidad que su ex le destrozó el corazón.

Su odisea quedó grabada y fue compartida en sus redes sociales , sitio en el que se volvió popular en cuestión de minutos, pues más de una chica se sintió identificada con su historia. Incluso hubo quienes admitieron que quisieran volver a la Torre N y a París para hacer lo mismo.

Sin embargo, hubo quienes tacharon su acto de infantilismo y poco maduro, pero la verdad es que cuando te liberas “del tóxico” no hay vuelta atrás. Lo mejor es seguir adelante y romper con todo aquello que alguna vez los unió, aun si eso incluye un pequeño candado atado en el otro extremo del mundo.